Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren rüzgar ve yağış etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Cankurtaran kulelerinde bayraklar kırmızıya dönerken, ekipler, tatilcileri güvenli alanlara yönlendiriyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, tatil dolayısıyla ilçeyi tercih eden ziyaretçilerin yoğunluk oluşturduğu Karasu sahillerinde, bugün ise olumsuz havanın etkisi ve yasak kararıyla sakinlik hakim oldu.