Arnavutköy'de karşı şeride geçen otobüs çok sayıda araca çarptı

Arnavutköy'de şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsün 5 araca çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Muğla Fethiye'den İstanbul'a gelen bir otobüs, Habipler yolu üzerinde kırmızı ışıkta yavaşlayan bir araca çarptıktan sonra bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve bu sırada karşı şeritten gelen 4 araca da çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Otobüste bulunan 7 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçlardaki 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edilirken, biri hastanede tedavi altına alındı.

Olay yerinde önlem alan ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.