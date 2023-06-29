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Bakan Uraloğlu: Söz verdiğimiz bütün işlerin takipçisi olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, başladıkları ve söz verdikleri bütün işlerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 15:54, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 15:56
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Bakan Uraloğlu: Söz verdiğimiz bütün işlerin takipçisi olacağız

Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği memleketi Trabzon'da havalimanında vatandaşlar tarafından davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

Halk oyunları ekibi ile bir süre horon oynayan Uraloğlu, güzel bir bayram gününde Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "2023 yılı Türkiye Yüzyılı olacak" sözünü hatırlatarak, "Biz de bu inançla yola çıktık. Trabzon gerek 14 Mayıs'ta, gerekse 28 Mayıs'ta milletvekillerimizi Meclise yolladı. Bu desteğe müteşekkiriz. Biz de bu desteğin karşılığını ve beklentisini bütün siyaset ve belediye kurumlarımızla, en batısından en doğusuna kadar üzerimize düşen bu görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışacağız." dedi.

Güzel ve uyumlu bir ekip olduklarını vurgulayan Uraloğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın Trabzon'a verdiği kıymet var. Biz de bu kıymetin karşılığını inşallah hizmet olarak, buralara değer olarak inşallah hep beraber vermiş olacağız." diye konuştu.

Uraloğlu, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanlığında da partililerle bayramlaşarak, "Trabzon'da güçlü bir ekibimiz var. Allah'ın izniyle Trabzon'umuza, Karadeniz'imize ve ülkemize hep beraber güzel hizmetler edeceğiz. Allahü Teala bizleri utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Akçaabat'taki Atatürk Meydanı'nda vatandaşların bayramını tebrik eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı kabinesinde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri ile biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını yüklenmiş olduk. Yükümüzün ne kadar ağır olduğunu biliyoruz ama bir o kadar da kıymetli olduğunu biliyoruz. Biz onun sorumluluğundayız. Trabzon olarak güzel bir ekibiz. İnşallah gerek Bakanlığımız olsun, gerek Hükümetimizin olsun bütün başlattığı işlerin takipçisi olacağız. Başladığımız ve söz verdiğimiz bütün işlerin takipçisi olacağız. Ben bu bayramda bu sözü tekrarlamak istiyorum."

Bakan Uraloğlu'na programında TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon milletvekilleri Mutafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

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