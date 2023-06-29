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Bakan Yumaklı: Bir karış ekilmeyen toprağımız kalmasın istiyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bir karış ekilmeyen toprağımız kalmasın istiyoruz. Bununla ilgili en büyük problemlerden biri veraset ile ilgili problemler." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 16:11, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 16:15
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Bakan Yumaklı: Bir karış ekilmeyen toprağımız kalmasın istiyoruz

Yumaklı, Kastamonu Valiliğindeki bayramlaşma töreninden sonra Kastamonu Belediyesini ziyaret etti, ardından Nasrullah Camisi çevresindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığına da ziyarette bulunan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremin tarihin en büyük felaketlerinden biri olduğunu söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dileyen Yumaklı, "Böyle bir yıkımdan kalkabilecek sadece Türk milletiydi. Bunun altından da kalktık, kalkacağız. Daha yapacak çok işimiz var." ifadesini kullandı.

Daha fazla ve verimli üretim için elinden gelen çabayı göstereceğini vurgulayan Yumaklı, hem Kastamonu'da hem de Türkiye genelinde eskimeyecek politikaları gündeme getireceklerini belirtti.

Türkiye'de hangi ürünün en iyi şekilde nerede üretileceğinin Bakanlık tarafından belirleneceğine işaret eden Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili üreticilerimizin mihmandarlığını yapacağız, onları yönlendireceğiz. Onların kazanmasını, Türkiye'nin kazanmasını sağlayacağız. Diğeri ise bir karış ekilmeyen toprağımız kalmasın istiyoruz. Bununla ilgili en büyük problemlerden biri veraset ile ilgili problemler. 10-20 dönümlük bir yerin 5 varisi var. 4'ü izin veriyor, biri izin vermediği zaman oraya bir şey ekilemiyordu. Şimdi bunu şu şekilde kanunlaştırdık. 5 Nisan'da kronometreye basıldı ve devam ediyor. Eğer 2 yıl herhangi bir arazi ekilmemiş ise devlet diyecek ki, 'Buranın mülkiyetine karışmıyorum, mülkiyeti sizin ama burayı ekmemişsiniz, buranın kullanım hakkını alıyoruz'. Önce bulunduğu köyde, sonra mahallede, ilçede, ilde ilan edeceğiz. Boş yer, kim istiyorsa buyursun gelsin, burayı eksin. Ondan bir kira parası alacağız. Aldığımız kira parasını da mülkiyetine sahip kimse onların hesaplarına yatıracağız. Böylece, 'Benim değil mi istediğimi yaparım.' diyenlere, 'Mülkiyeti senin olabilir ama bu milli bir servettir, boş bırakamazsın, istediğini yapamazsın.' dedi bu devlet. Biz de bunun uygulayıcısı olacağız."

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü katıldı.

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