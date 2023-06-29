Hac vazifesi için gittiği Mekke'de kalbine yenik düştü
Kastamonu'nun Cide ilçesinden hac vazifesini yerine getirmek için gittiği Mekke'de kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 18:17, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 19:22
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan Bayram Bora, hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti. Sağlık problemleri yaşayan Bayram Bora, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aile kararıyla Medine'de bulunan Cennetül Baki Kabristanı'na defnedildi. Bayram Bora için Cide ilçesine bağlı Denizkonak köyünde de öğle namazına müteakiben gıyabi cenaze namazı kılındı.