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Togg Türkmenistan'a teslim edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Togg heyeti, Pamukkale'den adını alan iki adet beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a düzenlenen törenle teslim etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 29 Haziran 2023 21:38, Son Güncelleme : 29 Haziran 2023 21:38
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Togg Türkmenistan'a teslim edildi

Daha önce Azerbaycan ve Kazakistan'a teslim edilen Togg'un yeni varış noktası Türkmenistan oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, iki adet beyaz renkli Togg'u Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'a, Arkadağ Akıllı Şehri'nin açılış törenlerinde teslim etti.
Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov Togg'un T10X modelini test ederek, otomobili çok beğendiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildi
İki ayrı Togg'un geçiş törenine katılması büyük beğeni topladı. Atlı birliklerin gösteriyle düzenlenen törenlerde kortejde düzenlendi. Geçiş töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da adıyla teşekkür edildi.

Direksiyonuna "alaca" bağlayıp, üzerlikle tütsülediler
Teslim alınan akıllı cihazlar Türkmenistanlılar tarafından büyük ilgi gördü. Türkmenistan gelenekleri gereği yöresel kıyafetli kadınlar, cihazların nazardan korunması için üzerlik otu tütsüsünü araçların çevresinde gezdirdi. Deve Yününden yapılan "Alaca" isimli nazarlık da Togg'ların direksiyonuna bağlandı. Aracın bereket getirmesi için de üzerine un serpildi.

Akıllı şehrin açılışında Togg teslimi
Teslim töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Pamukkale beyazı renkli Togg araçlarını Türkmenistan'a getirdiklerini belirterek, "Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, Türkmenistan'a ve Halk Meclisi Başkanı'na sunulmak üzere iki adet Togg otomobilimizi getirdik. Bugün burada, 'akıllı şehir' olarak tasarlanan Arkadağ Şehri'nin açılış töreni var. Bir akıllı şehrin açılış töreninde, Türk mühendislerinin eseri olan akıllı cihazları, Togg araçlarını sunmanın da ayrıca çok anlamlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Togg tüm dünyada takdir toplamaya devam edecek
Bakan Kacır, Azebaycan ve Kazakistan'ın ardından Türkmenistan'a da Togg otomobillerini teslim etmekten gurur duyduklarını belirterek, "Geçiş töreninde de Cumhurbaşkanımızın da bizzat ismi zikredildi ve Togg araçlarımız da geçiş törenine katıldı. Bu da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Ümit ediyorum önünüzdeki dönemde Togg araçları sadece Türkiye'de değil, başta Türk Cumhuriyetleri ve kardeş coğrafyalarımız olmak üzere tüm dünyada büyük bir beğeniyle takdir toplamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
Teslim töreninde, Türkmenistanlı bakanlar da hazır bulundu.

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