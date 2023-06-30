30 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları
30 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Dulkadiroğlu ilçesindeki TOKİ Uygulama Alanı'nda incelemelerde bulunacak ve Onikişubat ilçesindeki bayramlaşma programına katılacak.
(Kahramanmaraş/10.00/11.30/13.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığı ile Tonya'da düzenlenecek bayramlaşma programlarına katılacak, İbrahim Usta'nın Arsin'deki kabrini ziyaret edecek, Vakfıkebir'de taziye ziyareti gerçekleştirecek.
(Trabzon/14.00-18.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda istişare ve değerlendirme toplantısına katılacak, Kılavuzlu Millet Bahçesi Çadırkent'i ziyaret edecek.
(Kahramanmaraş/16.30/18.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.
(Brüksel)
SPOR
1- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular, boks, kano, kickboks, badminton, atıcılık olmak üzere 5 branşta mücadele edecek.
(Krakow/Nowy Targ/Tarnow/Wroclaw)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Tayland'daki 3. hafta mücadelesindeki 3. maçında Brezilya ile karşılaşacak.
(Bangkok/16.30)
3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Avusturya Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.
(Spielberg/18.00)