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Eskişehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Eskişehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 07:16, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 07:40
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Eskişehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Gökhan Demirkapı (30) idaresindeki 26 ZH 158 plakalı motosiklet, Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde Ruşen Can'ın (30) kullandığı 35 VAJ 77 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, Demirkapı'nın motosikletinde yolcu olarak bulunan Ezgi Nehir Uçarlı (18), olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Gökhan Demirkapı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine, diğer sürücü Ruşen Can ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Gökhan Demirkapı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ezgi Nehir Uçarlı'nın cesedi, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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