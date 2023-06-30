Oyun oynarken 4 yaşındaki ablasının başına poşet geçirdiği 10 aylık bebek öldü

Sağlık ekiplerince Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Havvanur bebek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Y.K. ve C.K. çiftinin çocuklarından 4 yaşındaki B.K, evde oyun oynarken 10 aylık kardeşi Havvanur K'nin başına poşet geçirdi.

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