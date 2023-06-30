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Fransa'da öfke yayılıyor

Fransa'nın Nanterre kentinde geçen salı Kuzey Afrika kökenli Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin, polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan öfke seli, ülke geneline yayılıyor. Paris'te üç gündür süren protestolar, Lyon, Toulouse, Lille gibi büyük kentlere de sıçradı. Olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 08:20, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 08:07
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Fransa'da öfke yayılıyor

Fransa'da Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin, polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan öfke seli, ülke geneline yayılıyor.

Fransa'da, geçen salı günü, Kuzey Afrika kökenli Nael M. isimli 17 yaşındaki gencin, motosikleti üzerinde polisin açtığı ateş sonucu ölmesinin ardından farklı kentlerde güvenlik güçleri ve göstericiler arasında çıkan olaylarda 150 kişi gözaltına alındı. Üçüncü gününe giren eylemlerde, dün "Nael için adalet" yürüyüşü gerçekleştirilirken, göstericilerle polis arasında yine çatışma çıktı. Paris'in banliyölerinde eylemciler ve polis arasında yaşanan gerginlikler, önceki gece de Lyon, Toulouse, Lille gibi büyük kentlere sıçradı. Nael'in öldüğü Nanterre kentinde de tansiyon düşmedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, araçların devrildiği ve yakıldığı, tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının yanı sıra çöp bidonlarının ateşe verildiği görülüyor. Eylemcilerin etrafa havai fişek fırlattığı anlar da görüntülere yansıyor.

Okul binaları VE karakollar yakıldı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülke çapında olayların büyümesini engellemek amacıyla 40 bin polisin görevlendirildiğini açıkladı. Başta Paris olmak üzere diğer bölgelerde görevli polis sayısının artacağını belirten Darmanin önceki gece boyunca belediye, okul binaları ve karakolların yakıldığını veya saldırıya uğradığını belirtti. Darmanin, 150 kişinin gözaltına alındığını duyurarak, "Sükünete çağırmayanlar utansın" ifadesini kullandı. Fransız basınındaki haberlere göre, farklı kentlerde polis ve eylemciler arasında çatışmalar yaşandı. Önceki gece Villeurbanne kentinde bir binada yangın çıkarken, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Neuilly-sur-Marne kentinde de polis araçları ateşe verilirken, Fresnes'te hapishanenin girişine havai fişek fırlatıldı ve yüzü maskeli kişiler, hapishaneye girmeye çalıştı. Olaylar nedeniyle Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Öte yandan Nael M.'yi öldüren polis memuru "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanacak. Son gelişmelerin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kriz kabinesini toplayacağı öğrenildi.

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