Meclis'in ilk işi emekli, memur maaşı ve kira

AK Parti'nin, seçim öncesindeki vaatleri arasında bulunan, en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması ve emekli maaşlarının artırılmasıyla ilgili başlıklar için ilk adım önümüzdeki hafta atılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, AK Parti grup yöneticilerinin de katıldığı torba teklif çalışmaları tamamlandı. Teklif önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak.

REFAH PAYI GÜNDEMDE

Pazartesi günü açıklanacak enflasyon oranından sonra, yeni emekli maaşları da belirlenecek. Enflasyon farkına asgari ücrette olduğu gibi bir refah payı eklenecek. Emekli maaşlarına ya seyyanen zam ya da kademeli bir artış yapılarak, refah payı eklenmesi öngörül ...