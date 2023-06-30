Fatura Surovikin'e mi kesildi?

Geçen cuma gecesinden beri haber alınamayan Surovikin'in gözaltında olduğuna dair iddialar artıyor.

Rusya'da 24 saat süren Wagner isyanına yönelik soruşturmada, paralı asker grubunun lideri Yevgeni Prigojin'e yakın olduğu belirtilen Rusya Hava Kuvvetleri Komutanı ve Ukrayna'daki Rus ordusu komutan yardımcısı Sergey Surovikin'in gözaltına alındığı iddia edildi. Gelişme, Rusya lideri Vladimir Putin'in isyan sonrası "Hesap sormaya başlaması" diye değerlendirildi. Rusya merkezli Moscow Times gazetesi ile İngiliz Financial Times gazetesinin ayrı ayrı kaynaklara dayandırdıkları haberlerinde General Surovikin'den isyanın bastırıldığı günden beri haber alınamadığı ve Rus Savunma Bakanlığı kaynaklarının Prigojin'e yakın generalin gözaltına alındığını belirttiği iddia edildi. Kremlin ise iddialarla ilgili açıklama yapmadı. Surovikin, Ekim 2022-Ocak 2023 arasında Ukrayna'daki Rus işgal güçlerinin komutanlığı görevinde kısa süreliğine bulunmuş ve sonra yerine Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov atanmıştı.

GÖZALTINDA İDDİASI

Moscow Times'a konuşan iki Savunma Bakanlığı kaynağı, "Durumun Rus general için iyi olmadığını ve gözaltının Prigojin meselesiyle ilgili olduğunu" aktardı. Bir kaynak, "Açık ki Surovikin, Prigojin'den yana olmayı tercih etti ve onu savunmasız yerden yakaladılar" değerlendirmesini yaptı. Financial Times ise üç farklı kaynağa dayandırdığı haberinde Rus generalden günlerdir haber alınmadığını, gözaltında mı olduğu yoksa sadece soruşturma için mi tutulduğunun belli olmadığını, yazdı.

GÜNLERDİR HABER ALINAMIYOR

Rusya'da savaş yanlısı bir blogu bulunan Vladimir Romanov ise Surovikin'in pazar günü gözaltına alındığını ve Moskova'da Lefortovo gözetim merkezinde tutulduğunu iddia etti. Ekho Moskvy adlı radyo istasyonunun genel yayın yönetmeni Aleksey Venediktov ise çarşamba günü Telegram hesabından mesajında, ailesinin Surovikin ile üç gündür irtibat kuramadığı iddiasını paylaştı.

ARACI GİBİ HAREKET EDİYORDU

Surovikin'in, son aylarda Prigojin ile Savunma Bakanlığı arasında artan gerilimde, iki taraf arasında 'aracı' gibi hareket etmeye başladığı ileri sürüldü. Rus general, geçen Cuma gecesi, silahıyla birlikte çektiği bir video mesajında, Wagner'e silah bırakma çağrısında bulunmuştu. Financial Times'a konuşan konuyla ilgili bir kaynak, o günden beri Surovikin'den haber alınamadığını belirtti.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINI MI İSTİYORDU?

Cumartesi günü bazı Rus medya kanalları ve Telegram hesaplarında, Surovikin'in, Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un yerini alabileceğine dönük iddialar yer almıştı. Yine Putin'e yakın isimlerden Tula Bölge Valisi Aleksey Dyumin'in, Savunma Bakanı Sergey Şoygu yerine geçebileceği de iddialar arasındaydı. Ancak isyanın bastırılmasından sonra hem Şoygu hem de Gerasimov'un görünürlüğünün artması, bu iddialara cevap olarak değerlendirildi.