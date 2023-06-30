Tunceli Valiliği, vatandaşları akarsularda boğulma tehlikesine karşı uyardı
Tunceli Valiliği, vatandaşlardan, Munzur ve Pülümür çaylarında yüzerken boğulma tehlikesine karşı dikkatli olunmasını istedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 09:47, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 09:57
Valilikten yapılan açıklamada, eriyen kar suları ve yağmurun etkisiyle Munzur ve Pülümür çaylarının debisinin yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, "Akıntı hızının fazla olması boğulma vakalarının sık yaşanmasına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın olası boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.