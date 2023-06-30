Tunceli Valiliği, vatandaşları akarsularda boğulma tehlikesine karşı uyardı

Açıklamada, "Akıntı hızının fazla olması boğulma vakalarının sık yaşanmasına sebep olmaktadır. Vatandaşlarımızın olası boğulma vakalarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, eriyen kar suları ve yağmurun etkisiyle Munzur ve Pülümür çaylarının debisinin yükseldiği belirtildi.

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