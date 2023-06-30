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Yerel seçim öncesi kulisler hareketlendi! CHP'nin 'yeni ortağı' deniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile sıcak temaslarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yeni bir ittifak kurabileceği kulislerde konuşuluyor.

Kaynak : Cumhuriyet
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 10:18, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 10:20
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Yerel seçim öncesi kulisler hareketlendi! CHP'nin 'yeni ortağı' deniyor

Genel seçimlerde Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan'ın yeniden iktidara gelmesinin ardından muhalefette, yerel seçimlere yönelik kulisler de uç vermeye başladı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Millet İttifakı bileşenlerinin, dışarıdan bazı partilerin katılımıyla yeni bir ittifak kurup kurmayacakları, özellikle İYİ Parti'den istifa edenler tarafından yeni bir parti kurulup kurulamayacağı yönünde bir yoklama sürecinde oldukları öğrenildi.

İYİ Parti'de CHP ile ilişkiler sorgulanıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "hesap verme ve hesap sorma" içerikli konuşması kulislerde tartışılıyor. İYİ Parti tabanında oluşan "CHP ile birlikte olduğumuz için yüksek oy alamadık" inanışı nedeniyle Akşener'in "kuyruk siyaseti" özeleştirisini yaptığı dile getiriliyor.

Yeni ortak Zafer Partisi mi?

Ayrıca ikinci tur öncesi ve sonrasında, İYİ Parti'den ayrılarak Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki sıcak temaslar dikkat çekmişti. Özdağ, seçim sonrası yenilginin ardından Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ilk genel başkan olmuştu. Akşener'in partisinin kurultayında bu temaslara yönelik kızgınlığı nedeniyle sert mesajlar verdiği de iddia ediliyor. Bazı İYİ Parti kurmayları, bu temasların yeni bir ittifaka evrilebileceği düşüncelerini savunuyor. Zafer Partisi'nden bazı isimler de bu fikre uzak durmuyor. İkinci tur öncesinde Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin altyapıyı oluşturduğu düşünülüyor. İYİ Parti, seçimden sonra özellikle DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet partileri ile yeni bir ittifaka sıcak yaklaşmadığını ortaya koymuştu. Ayrıca bazı büyükşehir belediyelerinin "HDP'nin desteği ile kazanıldığı" yönündeki değerlendirmeleri eleştirmişti. Akşener'in bu eleştirilerinin de CHP'ye yönelik bir sitem olduğu belirtiliyor.

Yeni parti sorgulaması

İYİ Parti'den ayrılanların yeni bazı katılımlarla parti örgütlenmesine gidip gitmemeyi tartıştıkları da öğrenildi. Yeni parti sorgulaması kapsamında İYİ Parti kontenjanından büyükşehir belediyelerinde görev alan bazı kadroların da yer aldığı biliniyor. Ayrıca seçim öncesindeki kongre sürecinde örgütlerde kendilerine yer bulamayanlar ve aşamalı olarak tepkilerini dile getirerek istifa eden kurucular da yeni parti arayışına katılıyor.

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