Kocaeli ve Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Yaz bir türlü gelmedi. Hava sıcaklıklarının bugün Marmara'da 1 ila 3 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derce azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan; Karadeniz'den esen kuvvetli rüzgar, Sakarya sahilinde yüksek dalgalara neden oldu.

Sakarya Kaymakamlığı, Karasu, Kaynarca ve Kocaali'de denize girilmesini yasakladı. Cankurtaranlar, denizdekileri sudan çıkmaları için uyardı.

KOCAELİ'DE DALGALAR YASAK GETİRDİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki tüm sahillerinde de boğulma tehlikelerine karşı deniz yasağı kararı alındı. Cankurtaranlar, denize yaklaşılmaması için uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Denize giremeyenler ise sahilde yürüyüş yapmakla yetindi.