Konya Valiliğinden vatandaşlara 'dere, göl ve su kanalında yüzmeyin' uyarısı

Bu alanların can kayıplarına sebep olabileceği belirtilen açıklamada, "Lütfen dere, göl ve su kanalı gibi güvensiz alanlarda yüzmeyelim, uyarı levhalarını dikkate alalım." ifadesi kullanıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yüzmek maksadıyla baraj, kanal, gölet gibi güvensiz alanlara girmenin büyük tehlike oluşturduğuna işaret edildi.

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