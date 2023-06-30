LGS sınavında tam puan alan öğrencinin eğitim masraflarını Erbaa Belediyesi karşılayacak

Erbaa'da apartman görevlisi olarak çalışan Fahri ve Hilal Ocak çiftinin üç çocuğundan biri olan Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğrencisi Hacı Hasan Ocak, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, Hacı Hasan ve ailesini evlerinde ziyaret ederek başarılı öğrenciye cep telefonu hediye etti.

Karagöl, Hacı Hasan Ocak'ın başarısından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek "Tebrik ediyoruz. İnşallah bundan sonraki eğitim süreciyle alakalı yanında olacağız. Ne eksiği varsa, nasıl talebi oluşursa ona destek çıkacağız. İnşallah eğitim masraflarıyla alakalı onun yanında olduğumuzu ifade ettik. Kendisi de kabul ederse lise masraflarını eğitim süreci boyunca bizler sağlamak istiyoruz. Kendisine Erbaa adına teşekkür ediyorum." dedi.

Hacı Hasan Ocak da yıl boyunca kitap okuyarak, soru çözerek sınava hazırlandığını, başarının disiplinli çalışmaktan geçtiğini kaydetti.