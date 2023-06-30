Adana'da boşanma aşamasındaki eşinin silahla yaraladığı kadın hastanede öldü
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 14:38, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 14:39
Adana'da bir hafta önce boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla yaraladığı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evinde boşanma aşamasındaki eşi Erhan Arslan (25) tarafından tabancayla vurulan Nuriye Arslan (30), tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Erhan Arslan, boşanma aşamasındaki eşi Nuriye Arslan'ı 23 Haziran'da tabancayla yaralayıp aynı silahla intihar etmişti.