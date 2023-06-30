Sivas'ta devrilen otomobildeki bebek öldü, 2 kişi yaralandı
Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu bir bebek hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 13:49, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 14:40
M.D. (23) yönetimindeki 41 N 3174 plakalı otomobil Sivas-Erzincan kara yolu Göydün köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan B.D. (22) ve 3 aylık bebek A.H.D. yaralandı.
Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.H.D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.