Denizde kaybolan ve 2 saat sonra sudan çıkarılan genç hastanede öldü

Öte yandan polis ekipleri, havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle boğulma vakalarına karşı denize girilmemesi uyarısında bulundu.

Akgönül, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akgönül'ün cenazesinin Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi.

Bir süre sonra suda gözden kaybolan Akgönül'ün ailesinin ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, itfaiye, cankurtaran ve polis kurbağa adamları sevk edildi.

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