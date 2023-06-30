İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Menemen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 19:35, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 19:58
Yahşelli Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler 5 helikopter, 6 uçak, 25 arazöz, 6 su ikmal ve 7 dozer ile yangına müdahale etti.
Çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.