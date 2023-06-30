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Bakan Yumaklı: 143 bin köy evinin yapımına başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kırsalda evleri yıkılan vatandaşlarımız için malum şu anda 143 bin 261, Kahramanmaraş'ta da 30 bin 310 köy evinin yapımına başlandı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 19:25, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 19:26
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Bakan Yumaklı: 143 bin köy evinin yapımına başlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde istişare toplantısına katıldı. Bakan Yumaklı, depremin ardından Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirilen çalışmalar konusunda bilgiler aldı.

Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Bakan Yumaklı, kırsal bölgelerde evleri yıkılan vatandaşların evlerini tekrardan inşa etmek için çalışmaların başladığını söyledi.

"175 bin ton sütü üreticilerimizden aldık"

6 Şubat tarihinde yaşanan depremler sonrasında gerçekleştirilen alımlar hakkında bilgiler veren Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Bakanlığımızın bu süreç içerisinde deprem bölgesine 15 binin üzerinde çalışanı ile 6 binin üzerinde çalışmaların omurgasını oluşturan iş makineleri ile görevlendirilmesi söz konusuydu. Daha ilk günlerde barajlarımızda ve göletlerimizde herhangi bir sorunun olmaması için yine ilgili ekiplerimiz gerekli çalışmayı yaptılar. Aynı şekilde ormanımızın özel harekatı dediğimiz ORKUT timleri de bu çalışmalara katıldılar. Çiftlik hayvanlarının bu dönem içerisinde yine beslenmesini sağlamak için 11 ilin tamamında 16 tonluk, Kahramanmaraş özelinde ise yaklaşık 4 bin tona yakın yem dağıtımı yapılmıştı. Çiftlik hayvanları için yine yaklaşık 16 bin 700 çadır dağıtılmıştı bu 11 ilde. Bunun 6 bin 500'ü de Kahramanmaraş'ta dağıtılmıştı. Yine bu dönem süt üretimi yapan işletmelerin ellerinde bu sütlerin kalmaması, ekonomiye kazandırılması için bakanlığımızın ilgili birimleri gerekli önemleri aldı ve bu süreç içerisinde 175 bin tonluk bir sütün işletilmesi için ilgili işletmelere yönlendirilmesi sağlandı. Bunun da yaklaşık 30 bin tonu yine Kahramanmaraş'tan yapıldı" dedi.

"Kredileri 1 yıl süreyle erteledik"

Bakan Yumaklı, "Besilik hayvanlarla alakalı ya da depremden zarar görmüş hayvanlarla alakalı da Et ve Süt Kurumu'muz yine alım yaparak özel de bir fiyat uygulayarak bu süreç içerisindeki mağduriyetleri engelledi. Yine üreticilerimizin elinde olan hububatların da Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından alınması söz konusu oldu. Malumunuz Tarımsal ve Orköy Kredileri 1 yıl süre ile ertelendi, bu deprem bölgelerinin tamamında başta DSİ olmak üzere kamu kurumlarımızın tamamının neredeyse akaryakıt ihtiyacının tamamını DSİ tarafından karşılandı" diye konuştu.

"Ayni yardımları nakdi yardımlara çevirdik"

Üreticilere verilen ayni yardımları depremden sonra nakdi yardımlara çevrildiğini ifade eden Yumaklı, "Bu süreçte arıcıların arılarının beslenmesi amacı ile bakanlığımız şeker desteğinde bulundu. Cumhurbaşkanımızın da açıklamaları sonrası gerekli çalışmaların başladık. Her bir zayi olan, telef olan hayvanın yerine aynısının verilmesi konusunda çalışmalarımız sona erdi, bununla ilgili dağıtımlarla başladı ve bu dağıtımın tamamlanmasını ön görüyoruz. Yine kırsalda evleri yıkılan vatandaşlarımız için malum şu anda 143 bin 261, Kahramanmaraş'ta da 30 bin 310 köy evinin yapımına başlandı. Yetiştiricilerimizin depremden dolayı farklı zararlarını da karşılamaya çalışıyoruz. Ayni olan tarım destekleri vardı ve geçen sene başlamıştık ancak depremden dolayı bunu nakdi desteğe çevirdik ve diğer desteklerle beraber erken bir tarihte depremzedelerimize ödedik" şeklinde konuştu.

"21 yılda 22 milyar TL'lik yatırım yapıldı"

Kahramanmaraş'ı yeniden eski günlere döndürüleceğini aktaran Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş, tarım ve orman alanında marka şehir olmayı hak eden şehirlerimizden bir tanesi. Biz de bakanlık olarak Kahramanmaraş'ın bu özelliğini ortaya çıkarma adına bakanlığımızın içerisinde olduğu hususlar çerçevesinde önemli çalışmalar yürüttük. 21 yılda yaklaşık 22 milyar TL'lik tarım, orman ve su alanında destek verildi ve yatırımlar yapıldı."

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