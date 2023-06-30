Bayram tatilinde Ayvalık'ın nüfusu 1 milyonu aştı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tatilin ilk gününden itibaren ilçenin tatilcilerle dolmaya başladığını söyledi.

Ziyaretçi sayısının bayramın ikinci gününde daha da arttığını vurgulayan Ergin, bu kalabalığa hizmet verebilmek için belediye olarak yoğun çaba içinde bulunduklarını dile getirdi.

Ayvalık'ın İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir gibi büyükşehirlere yakınlığına dikkati çeken Ergin, şöyle konuştu:

"Şu anda bu büyük kalabalıkla ilgili net bir rakam ortaya koymakta zorlanabiliriz ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki biz Ayvalık olarak bu dönemlerde turist sayısında milyonları görebiliyoruz. Edremit Körfezi ilçelerine gelen her tatilci mutlaka Ayvalık'a gelip görmeyi tercih ediyor. Günübirlik de olsa Ayvalık'ın restoranlarından, plajlarından yararlanıp, ilçemizdeki tarihi ve doğal güzellikleri görmek istiyorlar. Bu yüzden de körfeze gelen her tatilcinin yolu günübirlik de olsa Ayvalık'tan geçiyor. Bu yüzden de bayram tatilinin en yoğun yaşandığı bugünlerde kış nüfusu 71 bin olan Ayvalık'ın mevcut nüfusunun 1 milyonu bulduğu hatta aştığını düşünüyoruz."

Yoğun nüfustan dolayı ilçedeki esnafın ve turizmcilerin yüzünün güldüğünü anlatan Ergin, bayram tatilinin ardından başlayacak turizm sezonunun da aynı hareketlilik ve dolulukla geçeceğine inandığını ifade etti.

Sarımsaklı Plajları'ndaki 5 yıldızlı bir otelin Satış Pazarlama ve Ön Büro Müdürü İsmail Ozan da Ayvalık'ın her yıl olduğu gibi bu sene de çok yoğun bir Kurban Bayramı tatili geçirdiğini belirtti.

Tesislerinde doluluğun yüzde 100'e ulaştığını aktaran Ozan, "Ayvalık'taki tüm turistik tesislerin de yüzde 100 dolulukla tam kapasite hizmet verdiğini duyuyoruz" dedi.

Erdek'teki mavi bayraklı plajlar tatilcilerle doldu

Kapıdağ Yarımadası'ndaki turizm bölgelerinden mavi bayraklı 4 plaja sahip Erdek'teki işletmeler de bayramı yoğun geçiriyor.

Tatil öncesinde sakin olan Erdek'te, bayramın gelmesiyle plajlarda ve otellerde doluluk arttı.

İlçe merkezindeki Çuğra ve Kurbağalı plajları ile kırsal mahallelerde bulunan plajlar tatilcilerle doldu. Tatilini denize girerek ve güneşlenerek geçirmek isteyenlerin yanı sıra deniz aktivitelerine katılanlar da oluyor.

Yoğunluk nedeniyle Erdek ilçe merkezi girişleri ile Marmara Adası'na gitmek isteyen ziyaretçilerin geldiği liman bölgesinde zaman zaman araç kuyrukları oluştuğu gözlendi.