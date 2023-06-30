Hatay'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklet ile otomobilin çarpışması, motosikletteki 2 kişi savrulması yer aldı.

Yaralanan motosiklet ve otomobilin sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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