İzmir'de minibüsle otomobil çarpıştı 4 kişi öldü 21 kişi yaralandı
İzmir'in Menderes ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi öldü, yaralanan 5'i ağır 21 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Haziran 2023 23:08, Son Güncelleme : 30 Haziran 2023 23:07
Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarptı.
Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 21 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.