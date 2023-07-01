1 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları.

2- Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, Konya'da başlayacak. Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında, Polonya ile karşılaşacak.

1- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda, milli sporcular, atıcılık, badminton, boks, judo, kayakla atlama, kano, kick boks, masa tenisi, modern pentatlon ve triatlon branşlarında mücadele edecek.

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