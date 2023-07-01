1 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları
1 Temmuz 2023'den önemli gündem başlıkları.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak.
(Adıyaman/11.30-16.00)
SPOR
1- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda, milli sporcular, atıcılık, badminton, boks, judo, kayakla atlama, kano, kick boks, masa tenisi, modern pentatlon ve triatlon branşlarında mücadele edecek.
(Wroclaw/Tarnow/Nowy Targ/Krynica-Zdroj/Zakopane/Krakow)
2- Basketbol FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, Konya'da başlayacak. Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında, Polonya ile karşılaşacak.
(Konya/19.00)
3- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda, sezonun 10. yarışı Avusturya Grand Prix'sinin sprint yarışı yapılacak.
(Spielberg/17.30)
4- Dünya Superbike Şampiyonası ve Supersport Şampiyonası'nda sezonun 6. ayak mücadelesi, İngiltere'de Donington Park Pisti'nde başlayacak.
(Derby)
5- Fransa Bisiklet Turu, İspanya'da Bilbao etabıyla başlayacak.
(Bilbao)