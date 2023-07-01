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Tatil dönüşü D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 02:11, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 02:13
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Tatil dönüşü D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk

Kurban Bayramı tatilinin son gününde Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinin ardından dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi illere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Trafikte tatil dönüşü yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

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