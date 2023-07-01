Şanlıurfa'da yol verme kavgasında 4 kişi yaralandı
Siverek ilçesinde yol verme nedeniyle çıkan ve silah kullanılan kavgada 4 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 07:15, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 07:49
Bağlar Mahallesi'nde iki grup arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Bir süre sonra büyüyen tartışma, bıçak ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Olayda kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar ve bıçakla 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin, hastane ve çevrede güvenlik önlemi aldığı olayla ilgili incelemesi sürüyor.