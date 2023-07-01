Üniversiteyi Türkiye'de okumak istiyorlar

2000 yılında 18 bin olan yabancı öğrenci sayısını 2022-2023 dönemi itibarıyla 16,6 kat artırarak 301 bin 549'a taşıyan Türkiye'nin buradan 3 milyar dolar gelir elde ettiği düşünülüyor.

Üniversite sayısını 208'e çıkaran Türkiye, eğitimdeki yatırım ve avantajlarıyla birlikte küresel pazarda artık 'Ben de varım' diyor. Konfor ve kaliteyi bir arada sunan üniversiteler sayesinde ülkemiz; Avrupa, Orta Asya, Körfez, Afrika ve Balkan ülkelerinin ilk tercihi oluyor. Son 22 yılda Türkiye'de okumak isteyen uluslararası öğrenci sayısı 16,6 kat arttı. 2000 yılında 18 bin olan yabancı öğrenci sayısı, 2022-2023 dönemi itibarıyla 301 bin 549'a ulaştı.

ORTALAMA HARCAMA 10 BİN $

UNESCO İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, yabancı uyruklu bir öğrenci bulunduğu ülkeye barınma, yeme-içme, ulaşım ve eğlence için yılda ortalama 10 bin dolar bırakıyor. Geçen yıl Türkiye'ye 198 ülkeden gelen 300 bin öğrenciye göre bu rakam hesaplandığında 3 milyar dolar ediyor.

HEDEF 5 MİLYAR DOLAR GELİR

300 milyar dolarlık küresel eğitim pazarından daha fazla pay almak isteyen Türkiye, uluslararası öğrenci sayısını yıl sonunda 500 bine taşımayı hedefliyor. Böylece toplam gelirin 5 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

TERCİHLERİ 'ANADOLU' OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre; 2022-2023 döneminde yabancı uyruklu öğrenciler 16 bin 439 ile en fazla Anadolu Üniversitesi'ni tercih etti. Karabük Üniversitesi'nde 11 bin 890 yabancı öğrenci bulunuyor. Türkiye'nin en büyük eğitim kurumları arasında yer alan İstanbul Üniversitesi'nde 11 bin 530, Atatürk Üniversitesi'nde ise 9 bin 164 yabancı uyruklu öğrenci var.

TÜRKİYE DÜNYADA İLK 10'DA

Dünya genelinde 2000 yılında 2,1 milyon olan toplam uluslararası öğrenci sayısı 7 milyonu geçti. Yabancı öğrencilerin oluşturduğu eğitim pazarı 300 milyar doları aştı. Türkiye ise yabancı öğrenci sayısı açısından dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yerini aldı. UNESCO İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, 2000 yılında tüm dünyadaki uluslararası öğrenci sayısının sadece yüzde 0,83'ü Türkiye'de eğitim görüyordu. Güncel verilere göre, Türkiye artık tüm dünyadaki uluslararası öğrenci sayısının yüzde 2,9'una ev sahipliği yapıyor.

171 ülkeden rekor burs başvurusu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) istatistiklerine göre; Türkiye bursları 2022 yılında rekor başvuru aldı. 171 ülkeden 170 bin aday, Türkiye'de eğitim görmek için yarıştı. Soydaş ve akraba toplulukların kapasitelerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla 4 bin 900 gence eğitim desteği de verildi.

Cabir Turğut