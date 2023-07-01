Türkiye'nin hava kalitesi iyileşti
Son 5 yılda Türkiye'nin hava kalitesinde ortalama yüzde 16 iyileşme sağlandığı açıklandı. Ülke genelindeki 365 hava izleme istasyonunda yapılan hava, su ve toprak kalitesi ölçümlerine göre, partikül madde yüzde 4, kükürt dioksit yüzde 46, karbonmonoksit yüzde 18 oranında azalırken, ozonda yüzde 8 iyileşme görüldü.
Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 08:02, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 08:03
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son 5 yılda Türkiye'nin hava kalitesinde ortalama % 16 iyileşme sağlandığını tespit etti. Türkiye'nin hava, su ve toprak kalitesi, ülke genelindeki 365 hava kalitesi izleme istasyonu aracılığıyla ölçülüyor. Bakanlığın istasyonlardan aldığı veriler, Gölbaşı'ndaki Sürekli İzleme Merkezi'ne aktarılarak anlık takip ediliyor.
Türkiye'nin hava kalitesinin artırılması için yapılan çalışmalar verilere olumlu yansıdı. Partikül madde oranında % 4, kükürt dioksit miktarında % 46, karbonmonoksit değerinde % 18, azot dioksit oranında yüzde 3, ozonda % 8 olmak üzere hava kalitesinde ortalama % 16 iyileşme sağlandı.