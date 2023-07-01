AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Ayasofya Camisi önünde çekilen videoya tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya Camisi'ne yapılan her saygısızlığın hüsranla sonuçlanacağını belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya Camisi milletimizin kalbidir. Ebediyyen ezanlarıyla vatanımızın mührü olmaya devam edecektir. Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır. Muhafızı ay yıldızlı şanlı bayrağımızdır. Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettiği gibi, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur.' Bu iradeye karşı yabancı odaklardan gelen her yaklaşım kendisine asla yer bulamayacaktır."

- Yunanistan bayrağı ile video

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde Yunanistan bayrağı açarak provokatif açıklamalar içeren video çeken ve sosyal medyada paylaşan Yunanistan vatandaşı hakkında ülkeye giriş yasağı konulmuştu.