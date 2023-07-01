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Adana'da otomobilden rastgele ateş edilmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü

Olayla ilgili gözaltına alınan amca yeğen tutuklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 10:15, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 10:05
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Adana'da otomobilden rastgele ateş edilmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yolda yürüdüğü sırada otomobilden rastgele ateş edilmesi sonucu yaralanan 15 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın ilk günü Umut Kaya , yolda yürüdüğü sırada göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada, bir otomobilden tabancayla çevreye rastgele ateş edildiği belirlendi.

Plakası tespit edilen araç, olay yerinin yakınındaki Sinanpaşa Mahallesi'nde park halinde bulundu.

Ekipler, araçtaki Nurullah A. (22) ve yeğeni N.A'yı (17) gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Şüphelilerden Nurullah A, ifadesinde olay günü kavgaya karıştığını, kendisini darbedenlere gözdağı vermek için adrese dönüp aynı silahla hem kendisinin hem de yeğeninin çevreye rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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