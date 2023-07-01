Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle özel araç girişine kapatıldı

İŞKUR altı ayda yarım milyondan fazla kişiyi işle buluşturdu
İŞKUR altı ayda yarım milyondan fazla kişiyi işle buluşturdu
Doğal gazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Doğal gazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi
Konya'da arazide bulunan mühimmat patladı, 1 kişi öldü
Konya'da arazide bulunan mühimmat patladı, 1 kişi öldü
Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu
Türk vatandaşı 92 bin 500 kişi hacı oldu
Türkiye'nin hava kalitesi iyileşti
Türkiye'nin hava kalitesi iyileşti
4 yıllık üniversiteyi 2,5 yılda bitirdi, 56 yaşında kep fırlattı
4 yıllık üniversiteyi 2,5 yılda bitirdi, 56 yaşında kep fırlattı
Erdoğan'ın bayramda yoğun diplomasi trafiği
Erdoğan'ın bayramda yoğun diplomasi trafiği
Denizde kalp krizi geçiren Büyükelçi Karagöz hayatını kaybetti
Denizde kalp krizi geçiren Büyükelçi Karagöz hayatını kaybetti
Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğazlardan zamlı geçiş başlıyor
Bakan Uraloğlu açıkladı: Boğazlardan zamlı geçiş başlıyor
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler
Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler
Kendine ait taşınmazı eşine sormadan satanlara Yargıtay'dan kötü haber
Kendine ait taşınmazı eşine sormadan satanlara Yargıtay'dan kötü haber
Hacettepe'nin deprem raporu: El ile ufalanabilecek beton
Hacettepe'nin deprem raporu: El ile ufalanabilecek beton
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz ekonomide istikrarlı bir yapı oluşturmak
Cevdet Yılmaz: Önceliğimiz ekonomide istikrarlı bir yapı oluşturmak
Memur zammı önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek
Memur zammı önümüzdeki hafta Meclis'te görüşülecek
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması sona eriyor
Tarihin en kapsamlı borç yapılandırması sona eriyor
Emeklilerin taban aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi
Emeklilerin taban aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi
Fahiş aidat ücretlerine bakanlık el koydu
Fahiş aidat ücretlerine bakanlık el koydu
Altının gram fiyatı 1.597 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.597 lira seviyesinden işlem görüyor
Meclis'in ilk işi emekli, memur maaşı ve kira
Meclis'in ilk işi emekli, memur maaşı ve kira
Konteyner kentte son etap
Konteyner kentte son etap
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması İslam alemini ayağa kaldırdı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması İslam alemini ayağa kaldırdı
'Sakin kent'in nüfusu 100 bini geçti
'Sakin kent'in nüfusu 100 bini geçti
Kayıp ekonomist 13 gündür aranıyor: Yırtıcı kuşlar takibe alındı
Kayıp ekonomist 13 gündür aranıyor: Yırtıcı kuşlar takibe alındı
Eşinin Maserati marka aracıyla kavgaya karışan polis açığa alındı
Eşinin Maserati marka aracıyla kavgaya karışan polis açığa alındı
Memur maaş zam teklifi Meclis'e geliyor
Memur maaş zam teklifi Meclis'e geliyor
Bakan Bolat: Vatandaşımızın refah düzeyini korumaya çalışıyoruz
Bakan Bolat: Vatandaşımızın refah düzeyini korumaya çalışıyoruz
Bakan Tekin'den 'LGS'de 562 birinci' tartışmasına ilk açıklama
Bakan Tekin'den 'LGS'de 562 birinci' tartışmasına ilk açıklama
Ev sahibi kiracısını eve kilitledi! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı
Ev sahibi kiracısını eve kilitledi! Balyoz kırıldı, çelik kapı kırılmadı
Memur ve emekli aylıkları hakkında kulislerde konuşulan formüller
Memur ve emekli aylıkları hakkında kulislerde konuşulan formüller
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle özel araç girişine kapatıldı

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu:- "Beldeye gitmek isteyenler, özel halk otobüsleriyle sevk ediliyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 13:40, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 13:26
Yazdır
Bartın'ın İnkumu beldesi tatilci yoğunluğu nedeniyle özel araç girişine kapatıldı

Bartın'ın mavi bayraklı plaja sahip İnkumu tatil beldesinde, yerli ve yabancı turist yoğunluğu nedeniyle özel araç girişine izin verilmiyor.

Batı Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve 3 kilometrelik sahil şeridi bulunan İnkumu, Kurban Bayramı tatilinin dördüncü gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının tamamen dolduğu belde, araç girişine kapatıldı.

Bartın Limanı yol ayrımında yolu dubalarla kapatan jandarma ekipleri, beldede park alanı kalmadığı yönünde uyardıkları sürücülerden geri dönmelerini istedi.

Bunun üzerine çok sayıda araç, uygulama noktasından geri döndü.

Sahile gitmek isteyen tatilciler, araçlarını Bartın Limanı yol ayrımında park ederek Bartın Belediyesi özel halk otobüsleriyle beldeye ulaşabiliyor.

- "24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık"

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, gazetecilere, İnkumu tatil beldesinde ciddi tatilci yoğunluğu yaşandığını, tüm otopark ve yol kenarlarındaki park alanlarının dolduğunu söyledi.

Valiliğin bayram tatili öncesi aldığı karara istinaden yoğunluk nedeniyle beldenin araç girişlerine kapatıldığını aktaran Fırıncıoğlu, "Beldeye gitmek isteyenler, özel halk otobüsleriyle sevk ediliyor. 24 saat esasına göre tedbirlerimizi aldık. Cankurtaran hizmetimizin yanında zabıta ve temizlik işleri ekiplerimizin sayısını çoğalttık." şeklinde konuştu.

Öte yandan beldedeki yoğunluk dronla görüntülendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber