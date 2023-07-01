Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare 'gürültü bariyeri' yapılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladıklarını, 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ettiklerini bildirdi.
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 13:49, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 13:51
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 11 bin 253 metrekare gürültü bariyerini tamamladıklarını, 54 bin 348 metrekare gürültü bariyerinin yapımına da devam ettiklerini bildirdi.