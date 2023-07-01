Güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, kulüplerinde yönetici oldu
Şampiyon güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, minderde armasını taşıdıkları ASKi Spor Kulübünde yönetici oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 14:40, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 14:58
Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, başkent kulübünde serbest stil güreş, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp ise grekoromen stil güreşten sorumlu asbaşkanlık görevine getirildi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanarak güreş kariyerlerini zirvede noktalamayı hedefleyen milli sporculardan Taha Akgül'ün 1 olimpiyat, 3 dünya, 10 Avrupa, Rıza Kayaalp'in ise 5 dünya, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.