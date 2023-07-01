Güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, kulüplerinde yönetici oldu

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, başkent kulübünde serbest stil güreş, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp ise grekoromen stil güreşten sorumlu asbaşkanlık görevine getirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net