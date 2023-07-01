Kurban satıcısından rüşvet alan 3 belediye çalışanı tutuklandı
Avcılar'da kurban pazarına hayvan getiren satıcıdan rüşvet aldığı öne sürülen 3 belediye çalışanı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 14:30, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 16:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar Belediyesinde çalışan 3 kişinin Iğdır'dan kurbanlık satmak üzere ilçeye gelen H.A'dan rüşvet istediği ihbarı üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışma kapsamında, belediyede taşeron işçi olarak çalışan C.T. ve S.Ş. ile zabıta L.Ö, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.