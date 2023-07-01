Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor
Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılmasıyla Samsun'da şehirler arası yollarda yoğunluk oluştu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 15:29, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 14:56
Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Samsun-Ankara kara yolunun Havza ilçesi geçişinde, İstanbul ve Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.
Trafik ekipleri, bölgede önlem alarak araçların geçişinde sorun yaşanmaması için uğraş veriyor.