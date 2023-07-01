Kurban Bayramı tatili dönüşü Samsun-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor

Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Samsun-Ankara kara yolunun Havza ilçesi geçişinde, İstanbul ve Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

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