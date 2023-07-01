Benzine büyük zam bekleniyor

Döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta zamları beraberinde getiriyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 2 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor...

Motorinde zam beklenmiyor

Motorinde ise pazartesi gecesi fiyat değişimi olmayacak.

Motorine en son 20 Haziran'da 1,65 TL zam gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Zam sonrası benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,19 TL'ye, Ankara'da 26,64 TL'ye, İzmir'de 26,67 TL'ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,87 TL, Ankara'da 24,32 TL, İzmir'de 24,44 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

DOLAR SEÇİM SONRASI SERT YÜKSELDİ

Seçimler öncesinde Merkez Bankası (TCMB) rezervleri tüketilerek ve yabancı ülkelerden borçlanılarak yatay seviyeye yakın tutulan döviz kurları, seçim sonrasında hızla arttı.

Sene başında 18,73 seviyesinde olan dolar kuru, 14 Mayıs'taki seçim öncesinde 19,60 TL'yi görmüş, 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesinde ise 19,98 seviyesi görülmüştü. Kur, 26 Haziran'da 26 TL'yi aşmıştı.

Dolarda artış, sene başından bu yana 7 lirayı, seçimlerin ardından ise 6 lirayı aştı. Dolar kurundaki oransal artış ise, seçimlerin ikinci turu sonrasındaki dönem için yüzde 30'u, yılbaşından bu yana ise yüzde 39'u aştı.

Kurdaki artışın, yüzde 40'a gerileyen resmi tüketici enflasyonunda tekrar yükselişe neden olması bekleniyor