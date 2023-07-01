Samsun'da kaza: 9 yaralı
Samsun'un Alaçam ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan biri bebek 9 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Temmuz 2023 16:35, Son Güncelleme : 01 Temmuz 2023 16:36
Ahmet K yönetimindeki otomobil, Yukarı Elma Kavşağı'nda Muzaffer K'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra araçlarda bulunan Fadime K, iki aylık Poyraz Muzaffer K, Selen H, Aslı A, Kader A, Saniye A ve Sultan K yaralandı.
Bafra Devlet Hastanesi ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Poyraz Muzaffer K, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.