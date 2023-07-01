Kaçan koyunlar 18 kilometre uzakta bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 2 kurbanlık koyun alarak otomobillerine yükleyen Emine Doğan, kesim için yola çıktı.

Kesim yerine gelindiğinde araçtan indirilen 2 koyun kaçtı. Bir süre hayvanların peşinden koşan Emine Doğan ve yakınları koyunları yakalayamadı.

2 koyun bir süre sonra gözden kaybolurken, Emine Doğan durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın yaptığı aramada koyunlar bu sabah saatlerinde 18 kilometre mesafede Kulundere köyü sınırları içerisindeki Kuruca Dağı eteklerinde bulundu.

Koyunlar sahipleri Emine Doğan'a teslim edildi. Doğan, hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür edip, koyunları tekrar kaçmasın diye ayaklarını bağlayarak, yine kesime götürdü.