Musk açıkladı: Twitter'da geçici sınırlar uygulandı

Sosyal medya platformu Twitter'ın birçok kullanıcısı, Kullanıcılar, "Kullanım limiti aşıldı" ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarılarıyla karşılaştı.

Doğrulanmış hesaplar günde 6000 tweet, doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet, yeni ve doğrulanmamış hesaplar ise günde 300 tweet görüntüleyebilecek.

Twitter'ın sahibi Elon Musk Twitter'daki aşırı veri çekimini ve sistem manipülasyonlarını önlemek için geçici sınırlar uyguladıklarını açıkladı:

Sosyal medya platformu Twitter'ın birçok kullanıcısı, "kullanım limiti aşıldı" uyarısıyla karşılaştı. Ana sayfa akışında ve profillere erişimde sorun yaşandı.

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