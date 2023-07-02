Minibüsle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Emre Tufan ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köylü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada Köylü ile motosikletinde yolcu olarak bulunan Emre Tufan (26) ağır yaralandı.

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