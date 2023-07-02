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LGS'de tercih heyecanı başlıyor: İşte dikkat edilmesi gerekenler

Uzmanlar öğrencileri lise tercihlerini yaparken açıkta kalmamaları için dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 08:15, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 08:00
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LGS'de tercih heyecanı başlıyor: İşte dikkat edilmesi gerekenler

Yüz binlerce lise adayı için LGS tercih süreci pazartesi günü başlıyor. Adaylar 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar tercih yapabilecek. Uzmanlar ise öğrencileri lise tercihlerini yaparken açıkta kalmamaları için dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarıyor.

YÜZDELİK DİLİM TAKTİĞİ

Doğru tercih yapabilmek için yüzdelik dilimler esas alınmalı. MEB sınavla girilecek okullar için 10 tercih hakkı sunuyor. Yüzde 7'lik dilimdeki bir öğrenciyi örnek alırsak, yüzde 6'lık dilimden başlayarak yüzde 8'lik dilime kadar tercih yapabilir. Tercih listesindeki 10 okulun 3-4 tanesi yüzde 6'lık dilimden, 4 tanesi 7'lik dilimden iki tanesi de yüzde 8'lik dilimden tercih yapılabilir.

Tercih edeceğiniz okulda alacağınız eğitimin kariyer hedefinize uygun olup olmadığını araştırın. MEB Talim ve Terbiye Kurulu'nun sayfasından seçeceğiniz okul türünün 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar haftalık ders dağılım çizelgesini inceleyin.

MEZUNLAR NE DİYOR

Tercih etmek istediğiniz okulu mümkünse görün ve hakkında detaylı araştırma yapın. Sosyal medyada okulları takip edip, mezunların ve öğrencilerin okulla ilgili paylaşımlarını takip edebilirsiniz.

Öğrencinin okumak istediği okul türü çok önemli. Eğer öğrenci üniversitede fen bölümlerinde okumayı düşünüyorsa, fen liseleri üzerinden tercih yapmalı.

Okul-ev arası mesafeyi düşünün

Özellikle büyükşehirde ulaşım koşulları göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten uzmanlar önerilerine şöyle devam etti: Sadece çok istediğiniz için çok uzak bir bölgede tercih yapmak pek de doğru olmayacaktır. Eğer başka bir il için tercih yapıyorsanız okulların pansiyon durumlarına mutlaka bakın. Pansiyonsuz bir okulu tercih listesine yazmak, okula yerleştirildiğinizde sizin için hayal kırıklığı yaratabilir.

Okulun kız, erkek ya da karma eğitim yapıp yapmadığı da tercih listesinde dikkat edilecek başka bir nokta. Tercih yapılırken kime yönelik eğitim verdiğine ve kız, erkek puanlarına dikkat edin. Liselerin hazırlık sınıfları da dikkate alınmalı.

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