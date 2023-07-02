Meteorolojiden iki ile sağanak yağış uyarısı
Meteorolojinin yaptığı son değerlendirmeye göre; öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 08:23, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 08:13
Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.