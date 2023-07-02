Bayram bitti, işe devam: Hükümeti yoğun bir tempo bekliyor

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin bugün son günü. Hükümeti yarından itibaren konuttan çevreye, enerjiden ulaştırmaya, sanayiden ticarete yoğun bir tempo bekliyor.

Öncelik Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla ile ilgili iştiraklerin konut yapımı sürerken, önümüzdeki günlerde de kendi evini kendi arazisine yapmak isteyen vatandaşa devlet desteği imkanı sunulacak.

On bir şehri etkileleyen depremlerin ardından yaklaşık 650 bin bağımsız birim ev yapılması gerektiği, 200 bine yakın da iş yeri, depo, ahır gibi yer inşa edilmesi gerektiği hesaplanmıştı. Buna göre 850 bin bağımsız birim inşa edilecek ve hak sahiplerine teslim edilecek.

Bu arada 81 şehre toplam 100 milyon metreküplük millet bahçesi kazandırmak için çalışmalar da sürecek.

