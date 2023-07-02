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Öğrenciye 'Tayyipçi misiniz' diyen AYM raportörüne inceleme

Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hakim Hüseyin Mecek hakkında, Fransa Strasbourg'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) ait otelde öğrencilere, "Tayyipçi misiniz yoksa. Nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor" dediği öne sürüldü. Bir öğrencinin şikayeti üzerine HSK, Hakim Mecek hakkında inceleme başlattı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 08:55, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 08:47
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Öğrenciye 'Tayyipçi misiniz' diyen AYM raportörüne inceleme

Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strasbourg Oteli'nde geçen ay yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti. Youth Station Derneği tarafından düzenlenen Erasmus Plus Projesi'ne katılan Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Yunus G., arkadaşları ile konuştuğu sırada, bir programa katılmak üzere orada bulunan Anayasa Mahkemesi Raportörü Hakim Hüseyin Mecek araya girerek, "Siz nerede yaşıyorsunuz, oy kullandınız mı?" dedi. Gençlerin "Evet" yanıtı sonrasında Hakim Mecek iddiaya göre, "Tayyipçi misiniz yoksa, Allah sizi onunla haşretsin, artık cehennemine mi yoksa cennetine mi ben bilmem" dedi. Hakim, Yunus G.'ye nerede okuduğunu sorunca Yunus G., "Kartal İmam Hatip Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi" yanıtını verdi. Mecek bu kez, "Bir de Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorsun, nasıl destekleyebiliyorsun, aklın nasıl eriyor. Kartal mezunu olarak oranın da değerini düşüyorsun" dedi.

Bunun üzerine Yunus G., "Beyefendi bu sözlerin hoş değil" diyerek karşılık verince sinirlenen Mecek, "Seni bıçaklarım, parça parça ederim" diyerek tehdit etti. Yunus G.'yi darp etmek için üzerine yürüyen Mecek'i gencin arkadaşları engelledi.

Yunus G., Batman Hakimi olan ve Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak görev yapan Hüseyin Mecek'i Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na (HSK) şikayet etti. HSK, Mecek hakkında inceleme başlattı.

'8 ARKADAŞIM OLAYA TANIK OLDU'

HSK'ya şikayet dilekçesi sunan Hüseyin Mecek tarafından sözlü hakaret, tehdit ve fiziksel saldırıya uğradığını belirterek gereğinin yapılmasını istedi. Yunus G., "Tüm yaşananlara, oteldeki misafir ve personellere ek olarak 8 arkadaşımla birlikte şahidiz" dedi.

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