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Bilimde değil makam aracında yarışıyorlar

Türk üniversiteleri bilimsel yayında dünya sıralamasının en altlarında yer alıyor ancak rektörler lüks araçlara binebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 09:25, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 09:26
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Bilimde değil makam aracında yarışıyorlar

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Akademi dünyasının kalbi olarak görülen üniversiteler, son yıllarda akademik yetersizlikle gündemde. Bu sorunların aşılması için projeler üretmesi beklenen ilim irfan yuvalarında görev yapan üst düzey yöneticileri sorun çözmek yerine lüks araçların peşine düştü. Konya Teknik Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörlerinin temmuz ayı itibariyle araç kiraları 4 milyon lirayı aştı.

İŞTE O ARAÇLAR:

- Konya Teknik Üniversitesi Rektörü için biri yabancı lüks 5 araç kiralandı. Yabancı menşeli en az 1960 CC, en az 204 HP ve en az 2022 model ve üzeri olan aracın siyah sedan ve sunrooflu olması istendi. Bu aracın yanı sıra 4 yerli menşeli otomobil daha kiralandı. 1 Temmuz itibarıyla kullanılacak araçlar için toplamda 1 milyon 311 bin TL ödendi.

- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü için de biri 1600-2000 cc arası, en az 2020 model olmak üzere 6 araç kiralandı. Makam aracı, E segment, sedan 40 TDI quattro 204 hp Desing S triptonic olacak. Araçların kira tutarı henüz açıklanmadı.

- Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü için de 1 adet E segment, en az 1900 cc- en fazla 2200 cc arası yabancı menşeli araç ile, 2017 model ve üstü 4 adet araç kiralandı. 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 arasında kullanılacak araçlara 784 bin 393 TL ödendi.

- İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü biri makam toplam 4 araç kiraladı. 1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihlerinde kullanılacak araçlar için 858 bin 113 TL ödendi.

- Düzce Üniversitesi de makam aracının 1945- 2300 CC arasında ve en az 2018 model olmasını istedi.

- Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi de 1 Ocak- 31 Aralık 2023 tarihleri arasında kullanmak üzere toplam 5 araç kiraladı. Araçlardan biri sedan tipi yabancı menşeli, 1900-2000 CC motor olacak. Araçlar için 956 bin 844 TL'lik kirala bedeli ödendi.

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