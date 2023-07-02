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İstanbul'da haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul'da haziranda önceki aya göre en çok kıvırcık salatanın fiyatı artarken, en fazla düşüş kuru soğanda gerçekleşti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 10:38, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 10:40
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İstanbul'da haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla haziranda önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

Buna göre, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 121'inin perakende fiyatı artarken, 23 ürünün fiyatı düştü, 98 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 62,56 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 32,01 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, konut harcamalarından yüzde 23,81 ile fuel-oil, gıda harcamalarından yüzde 23,02 ile yeşil soğan, yüzde 22,50 ile çay, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 21,26 ile maç giriş bileti ücreti olarak belirlendi.

- Haziranda kuru soğan yüzde 20,82 ucuzladı

Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan kuru soğan fiyatı yüzde 20,82 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler, gıda harcamaları grubundan yüzde 17,62 ile bezelye, yüzde 16,29 ile taze fasulye, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 15,17 ile battaniye, gıda harcamalarından yüzde 9,73 ile erik, yüzde 8,26 ile domates, yüzde 7,63 ile çilek, yüzde 7,31 ile kiraz, yüzde 7,04 ile kayısı ve yüzde 6,69 ile patates oldu.

Haziran ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Salatalık16,06
Limon11,09
Sivri Biber9,84
Patlıcan8,13
Soğan-20,82
Bezelye-17,62
Taze Fasulye-16,29
Erik-9,73
Domates-8,26
Çilek-7,63
Kiraz-7,31
Kayısı-7,04
Patates-6,69
Mevsim- Dışı Tarım ÜrünleriAylık Yüzde Değişim (%)
Kıvırcık salata62,56
Yeşil Soğan23,02
Elma12,93
İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer ÜrünlerAylık Yüzde Değişim (%)
Şehirlerarası Otobüs Bileti Ücreti32,01
Fuel Oil 23,81
Çay22,50
Maç Giriş Bileti ücreti21,26
Gazyağı20,06
Sigara14,65
Benzin13,34
Uzun Filtre Sigara11,90
Kısa Filtre Sigara11,90
Yabancı Sigara10,42
Badana Boya İşçiliği9,79
Battaniye-15,17

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