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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Temmuz 2023 11:32, Son Güncelleme : 02 Temmuz 2023 11:39
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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