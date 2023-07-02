13 yaşındaki İlayda, Salda Gölü'nde boğuldu

Denizli'nin Çivril ilçesinden Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü Tabiat Parkı'na ailesiyle günü birlik tatil için gelen İlayda Kılıç, suya girmenin yasak olduğu bölgede serinlemek için girdiği Salda Gölü'nde bir anda gözden kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve cankurtaranlar sevk edildi. İlayda Kılıç'a ulaşamayan ekipler, küçük kızın bulunması için Antalya'dan dalgıç ekibi çağırdı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekiplerince yapılan çalışma sonucunda İlayda Kılıç'ın 10 metre derinlikte, balçıkta cansız bedenine ulaşıldı. Kılıç'ın cenazesi, Yeşilova Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.